"Не жизнь, а праздник": эти 4 льготы прямо сейчас могут легко взять все пенсионеры в России

Статья ни о чем, не указаны категории пенсионеров кому даётся льгота, не указаны регионы( не во всех эти льготы представляются, кроме конечно Масковского княжества)

ИА

Ирина Александровна

Я и мой муж живём в Москве, мы пенсионеры, но скидки в аптеках нам дают лишь на малое число лекарств, и суммы скидок крошечные. Прошу комментаторов не поливать грязью жителей столицы, мы здесь не в раю живём!