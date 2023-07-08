"Не жизнь, а праздник": эти 4 льготы прямо сейчас могут легко взять все пенсионеры в России
Пенсионеры в России могут воспользоваться рядом значимых льгот, облегчающих их финансовую нагрузку и повышающих уровень жизни.
Комментарии
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Статья ни о чем, не указаны категории пенсионеров кому даётся льгота, не указаны регионы( не во всех эти льготы представляются, кроме конечно Масковского княжества)
Я и мой муж живём в Москве, мы пенсионеры, но скидки в аптеках нам дают лишь на малое число лекарств, и суммы скидок крошечные. Прошу комментаторов не поливать грязью жителей столицы, мы здесь не в раю живём!
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