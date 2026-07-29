Мирошник объяснил, почему Зеленский начал заниматься внутренними перестановками

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Владимира Зеленского "немного отпустило" после того, как страны ЕС приняли решение о выделении Киеву очередной финансовой помощи, и только поэтому он смог сосредоточиться на перестановках в кабмине Украины.
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