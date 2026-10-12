Мэр Тбилиси усомнился в способности Каллас отыскать Грузию на карте мира

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас вряд ли сможет отыскать Грузию на карте мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Неизвестные дроны...
- ВЕ Медведев: Каллас ...
- FIS отказала Боль...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым