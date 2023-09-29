Куда бегут карабахские армяне?

И собираются ли возвращаться в Нагорный Карабах? Об этом Business FM поговорила с самими карабахскими армянами, с теми, кто встречает их в Армении, и с теми, кто говорит, что готов принять их обратноОфициально Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование с 1 января 2024 года.