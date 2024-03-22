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Очевидец подробно рассказала, как в зал «Крокуса» ворвался первый террорист

Очевидец подробно рассказала, как в зал «Крокуса» ворвался первый террорист

Свидетель событий поделилась о том, как произошло начало теракта в «Крокусе». По ее словам, сначала они услышали выстрелы за стенами, что заставило их вздрогнуть.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
К великому сожалению население не готово. ГО не работает,, антитеррор не работает, Постановлений много по антитеррору, а они не работают, а враг смеётся и все пробелы использует против нас. Планы на бумагах все согласовано, А не работает, значит не те люди их готовят, а те кто сидит и делает видимость, чтоб не потерять насиженное место. Знает, что финансирования не будет, мероприятия на бумагах, пока проведёте торги и кто меньше даст, а потом ещё год будете согласовывать стоимость время вперёд, а террористы тут как тут все, что в действительности имеется им на руку. К великому сожалению это так.
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