Очевидец подробно рассказала, как в зал «Крокуса» ворвался первый террорист

АБ

Александр Балушкин

К великому сожалению население не готово. ГО не работает,, антитеррор не работает, Постановлений много по антитеррору, а они не работают, а враг смеётся и все пробелы использует против нас. Планы на бумагах все согласовано, А не работает, значит не те люди их готовят, а те кто сидит и делает видимость, чтоб не потерять насиженное место. Знает, что финансирования не будет, мероприятия на бумагах, пока проведёте торги и кто меньше даст, а потом ещё год будете согласовывать стоимость время вперёд, а террористы тут как тут все, что в действительности имеется им на руку. К великому сожалению это так.