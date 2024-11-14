IT-специалисты с сайта компенсаций пересчитывают ошибки десятки раз

Как создавалась платформа compensatii.gov.md, почему она каждый раз падает в первый день запуска и как в первый год некоторые пенсионеры получили компенсацию по счетам только в следующем месяце из-за технических ошибок, рассказал Вадим Желясков, менеджер по продукту и сооснователь UpCod.