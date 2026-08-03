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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тото Вольфф: «Назовите хоть одного пилота, кто закончил школу. Нет таких»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о школьном образовании пилотов и ответил, изменится ли Андреа Кими Антонелли как человек из-за успехов в «Формуле-1».

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