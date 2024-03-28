«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»

Запад не только публично пытается убедить Россию в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», но и по дипломатическим каналам призывает не подозревать Киев, не предоставляя никаких аргументов, заявил «Известиям» глава МИД РФ Сергей Лавров.
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