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«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»

«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»

Запад не только публично пытается убедить Россию в непричастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле», но и по дипломатическим каналам призывает не подозревать Киев, не предоставляя никаких аргументов, заявил «Известиям» глава МИД РФ Сергей Лавров.

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