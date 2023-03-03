Аргументы недели

98 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Кресов
    ебняк. статья ни о чём.Зюганов о деле де...
  • Александр Свитайло
    Шли бы они лесом со своими хотелками!  Пусть лучше вспомнят, что после того, как Китай купил Мотор Сич, США захотели,...Координатор СНБ К...
  • Татьяна Шаблий
    Больше на Чебурашку похожа,мимика,жесты...и такая же соображалкаПресс-секретарь Б...

Китаевед Виногродский: КНР поддерживает Россию, последовательно вскрывая лицемерие США

Китаевед Виногродский: КНР поддерживает Россию, последовательно вскрывая лицемерие США

Китай последовательно «долбит Америку», продолжая поддерживать Россию и совместными с ней усилиями перестраивать всю мировую конструкцию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх