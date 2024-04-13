Карлос Сайнс: Мы догоним Red Bull, но может быть уже слишком поздно

Getty Images / Red Bull Content Pool Пилот Ferrari Карлос Сайнс предсказал, что Red Bull Racing будет доминировать в первой трети сезона 2024 года, но модернизация поможет Скудерии догнать чемпионский коллектив.
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