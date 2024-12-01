Грузинский футболист «Наполи» высказался о протестах на родине

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался об акциях протеста, проходящих на его родине Он поддержал тех, кто выступает за вступление в Евросоюз, и призвал остановить насилие и агрессию.