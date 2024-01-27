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Закон, порядок, государство

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В Санкт-Петербурге полицейские организовали праздничный концерт «Для вас, ленинградцы»

В Культурном центре ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в честь 80-летия со Дня полного освобождения Ленинграда от блокады состоялся праздничный концерт «Для вас, ленинградцы».

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