Аналитик спрогнозировал сохранение Россией четвертого места среди крупнейших экономик мира

Положение государств в рейтинге крупнейших экономик не остается неизменным Россия в ближайшей перспективе, вероятнее всего, останется четвертой экономикой мира, несмотря на ожидаемые невысокие темпы роста.
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