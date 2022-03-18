Чемпионат Германии. «Бохум» против гладбахской «Боруссии», «Бавария» завтра сыграет с «Унионом»

«Бохум» и «Боруссия» Менхенгладбах открют 27-й тур немецкой Бундеслиги. В субботу «Хоффенхайм» сыграет с «Гертой» на выезде, «Бавария» примет «Унион».

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