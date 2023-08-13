ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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О настоящих друзьях

О настоящих друзьях

Доброе утро, Империя. Начнем сразу с цитаты: "Двери BRF открыты для всех наций, регионов, учреждений, деловых кругов и международных организаций, которые искренне привержены региональной и глобальной взаимосвязанности, международному экономическому сотрудничеству, совместному развитию развивающихся стран и Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

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Комментарии
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Марина Никулина
Вывод единственный. Либо мы будем наконец учиться у китайцев, либо... И, кстати, читала, что пояс идёт в обход России...
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13 час.
Tatyana Zaytseva
Это не так.
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11 час.

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