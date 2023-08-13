Доброе утро, Империя. Начнем сразу с цитаты: "Двери BRF открыты для всех наций, регионов, учреждений, деловых кругов и международных организаций, которые искренне привержены региональной и глобальной взаимосвязанности, международному экономическому сотрудничеству, совместному развитию развивающихся стран и Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
О настоящих друзьях
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Никулина
Вывод единственный. Либо мы будем наконец учиться у китайцев, либо... И, кстати, читала, что пояс идёт в обход России...
Ответить
13 час.
Tatyana Zaytseva
Это не так.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии