В Татарстане минимальный потреббюджет превысил 30 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Татарстане минимальный потребительский бюджет за II квартал 2026 года установлен на уровне 30 121 рубль – на 1173 рубля больше по сравнению с величиной потребительского бюджета в I квартале.
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