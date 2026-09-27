Есть ли место человеку с лирой? (О поэте и поэзии)

Идея очерка «О поэте и поэзии» возникла давно, её полноценная реализация на базе лирики Зои Сергеевой, в том числе и гражданско-философской, связана с возможностью привлечь к этой работе экспертов-филологов.
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