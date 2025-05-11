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12 фактов о вашей печени

12 фактов о вашей печени

Вы можете не придавать большого значения своей печени, однако новогодние праздники — хороший повод узнать вашу печень поближе!     Да, она важна, а что еще?   Не занимайтесь самолечением!В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья.

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