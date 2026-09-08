❗️ Почти 40 млн рублей незаконно израсходовали при строительстве котельных в Севастополе Прокуратура выявила нарушения при расходовании бюджетных средств на строительство двух блочно-модульных котельных.
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