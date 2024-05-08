ООН обвиняет израильскую армию в блокировании перехода Рафах в Газу

Израиль отказал ООН в доступе через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в сектор Газа, объявила организация во вторник, подчеркнув, что помощь больше не может попасть на палестинскую территорию, сообщает AFP со ссылкой на Agerpres.
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