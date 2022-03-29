Отсрочку от армии получат IT-специалисты с высшим образованием и стажем не менее года

В правительстве РФ утвердили соответствующие правилаПремьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов, работающих в сфере информационных технологий.
В правительстве РФ утвердили соответствующие правилаПремьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое определяет правила предоставления отсрочки от службы в армии для специалистов, работающих в сфере информационных технологий.
Свежие комментарии