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В Белгородской области женщина погибла при атаке FPV-дрона

В Белгородской области женщина погибла при атаке FPV-дрона

В Белгородской области зафиксирован случай гибели женщины в результате атаки FPV-дрона. Инцидент произошёл в зоне боевых действий, что подтверждается сообщением РИА Новости.

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