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Закон и Порядок

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Испуганные патриоты возвращаются, чтобы и дальше зарабатывать на россиянах

Испуганные патриоты возвращаются, чтобы и дальше зарабатывать на россиянах

Моя любовь, правда, больше напоминает ностальгию по моей собственной молодости, ведь со временем всякая любовь начинает напоминать ностальгию — и это еще не самое худшее, что может с нею случиться.

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Комментарии
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ШКИПЕР
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12 час.
Zoia Goldshtab
Пора менять зоолога Эрнста!Кто-то здорово его крышует... фамилию бы этого крышака озвучить.....Не Иначе любов у их......
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12 час.
Алекс Сэм
!
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8 час.

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