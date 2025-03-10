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«Ты сама видела, что творишь?»: восьмилетний сын Собчак пристыдил мать за позорные видео

«Ты сама видела, что творишь?»: восьмилетний сын Собчак пристыдил мать за позорные видео

Гений про злодейства Когда за маму стыдно А вот объясните мне, что такого смешного в словах твоего ребенка: "Ты меня позоришь"? Почему Ксения Собчак заливается искренним смехом, когда восьмилетний сын говорит, что невозможно на нее смотреть в Тик-Токе? Я думаю, пацан еще далеко не все видел, да и возраст у него такой, что не все понял.

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Комментарии
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ВераВерная
Так то - нормальная))) Здесь - не тот случай.
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10 час.
Абай Ережепов
но почему журналистка, а не б.......
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10 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Ну вот хоть один нормальный человечек в семье появился.
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6 час.
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