Власти Швеции согласовали отправку инструкторов в Британию для обучения солдат ВСУ

Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press Минобороны Швеции направит в Великобританию около 120 военных инструкторов для обучения и тренировки украинских солдат.
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