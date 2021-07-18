Погребинский назвал единственную возможность для Украины загладить вину перед РФ

Эксперт обратил внимание, что после распада СССР единственной сверхдержавой в мире стали США. Однако на сегодняшний день прошло уже достаточно времени и Россия вполне окрепла для того, чтобы вернуть себе былое положение на международной арене.
Эксперт обратил внимание, что после распада СССР единственной сверхдержавой в мире стали США. Однако на сегодняшний день прошло уже достаточно времени и Россия вполне окрепла для того, чтобы вернуть себе былое положение на международной арене.
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