Нью Информ

956 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Osheschko
    Нет нет. да и напомнит Медведев о себе. Дескать жив курилка!Расследование Bel...
  • Владимир Петров
    Дедушка — из крестьян Тульской губернии. Рассказывал, как возле иx села табор расположился было — так все мужики и па...Цыгане украли тре...
  • Александр
    Что же России только в жопе сидеть и от плевков «партнеров» уворачиваться? И нам победы не чужды. Ишь, гамлеты замоно...В Дании заявили о...

Погребинский назвал единственную возможность для Украины загладить вину перед РФ

Погребинский назвал единственную возможность для Украины загладить вину перед РФ

Эксперт обратил внимание, что после распада СССР единственной сверхдержавой в мире стали США. Однако на сегодняшний день прошло уже достаточно времени и Россия вполне окрепла для того, чтобы вернуть себе былое положение на международной арене.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх