«Инициатива у русских»: немец Рёпке снова сеет зраду в умах украинцев

Успехи ВСУ в Курской области сходят на нет, поскольку эффект неожиданности прошёл, а инициатива неизбежно переходит к российской армии, заявил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в соцсети X (бывший Twitter).
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