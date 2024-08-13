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Русская весна

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«Инициатива у русских»: немец Рёпке снова сеет зраду в умах украинцев

«Инициатива у русских»: немец Рёпке снова сеет зраду в умах украинцев

Успехи ВСУ в Курской области сходят на нет, поскольку эффект неожиданности прошёл, а инициатива неизбежно переходит к российской армии, заявил военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке в соцсети X (бывший Twitter).

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