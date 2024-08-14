Репетитор годами насиловал детей и снимал порно. «Осознавал, что делает»

В Екатеринбурге учителя музыки приговорили к 23 годам колонии за педофилиюVK/Пресс-служба Свердловского областного суда В Екатеринбурге бывшего учителя музыки приговорили к 23 годам колонии за насилие над детьми и съемку порно.
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