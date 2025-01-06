В 2025 году 390 тысяч ямальцев смогут бесплатно проверить здоровье

Возможность бесплатно пройти диспансеризацию в 2025 году получат 390 тысяч жителей Ямала. Это поможет вовремя выявить заболевания и не допустить развития патологии, рассказал главный профилактолог ЯНАО Сергей Токарев.
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