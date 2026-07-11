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Регионы России

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NYT получило судебные повестки за публикацию о новом самолёте Air Force One

NYT получило судебные повестки за публикацию о новом самолёте Air Force One

Несколько сотрудников редакции The New York Times получили судебные повестки после публикации материала, посвящённого характеристикам нового президентского самолёта Air Force One, подаренного Дональду Трампу королевской семьёй Катара.

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