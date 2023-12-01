Сказать, что Касым-Жомарт Токаев нас удивил, это значит не сказать ничего

Что с Токаевым? Провел чистку в армии,сменил натовских офицеров на российских Еще недавно он поддакивал всему Западу, останавливал наши фуры из Китая и ездил к Байдену за инструкциями, как максимально полезно для США вести русофобскую политику.
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