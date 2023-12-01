Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сказать, что Касым-Жомарт Токаев нас удивил, это значит не сказать ничего

Сказать, что Касым-Жомарт Токаев нас удивил, это значит не сказать ничего

Что с Токаевым? Провел чистку в армии,сменил натовских офицеров на российских Еще недавно он поддакивал всему Западу, останавливал наши фуры из Китая и ездил к Байдену за инструкциями, как максимально полезно для США вести русофобскую политику.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Дело не в &quot;обольщении&quot;, там идет глубокая работа с ним со стороны России.
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2 час.
Владислав Владислав
Помог. Путин ... вместе с товарищем Си и товарищами из Ирана ...
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2 час.
Анфиса Иванова
А вот это подмечено точно.
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2 час.

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