Катя Лель — о поисках пропавшего 43 дня назад бывшего мужа: «Просто невероятно»

Певица очень переживает за судьбу Игоря Кузнецова. Катя Лель предоставлено Пресс-службойКатя Лель поделилась последними новостями о поисках ее бывшего мужа Игоря Кузнецова, пропавшего во Франции в апреле.
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