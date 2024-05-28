Макрон призвал ВСУ бить западным оружием по целям в России

МОСКВА, 29 мая, ФедералПресс. Украинская армия должна наносить удары по военным объектам в России. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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