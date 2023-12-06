Драка с пистолетом: в центре Челябинска охранник бара подрался с посетителями

В конфликт вмешались сотрудники полка ДПС города.Ранним утром в воскресенье, 3 декабря, у бара в центре Челябинска вспыхнул словесный конфликт, переросший в драку: охранник заведения сцепился с посетителями.
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