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Драка с пистолетом: в центре Челябинска охранник бара подрался с посетителями

Драка с пистолетом: в центре Челябинска охранник бара подрался с посетителями

В конфликт вмешались сотрудники полка ДПС города.Ранним утром в воскресенье, 3 декабря, у бара в центре Челябинска вспыхнул словесный конфликт, переросший в драку: охранник заведения сцепился с посетителями.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
когда уже начнуд выдворять &quot;незаменимых специалистов&quot;????
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17 час.

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