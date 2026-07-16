Главная ночь года: В Екатеринбурге верующие собираются у Храма-на-Крови для крестного хода

В Екатеринбурге верующие соберутся в ночь на 17 июля у Храма-на-Крови для крестного хода. Проповедь за Всенощным бдением произнёс руководитель Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин.
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