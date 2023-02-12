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Лука Дончич – о первом совместном матче с Кайри Ирвингом: «Потрясающе»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич поделился впечатлениями после первого совместного матча с Кайри Ирвингом.

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