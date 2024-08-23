В Африке найден второй по величине алмаз в мире стоимостью более $40 млн

В южноафриканской Ботсване найден второй по величине алмаз в мире, сообщает BBC. Источник: сайт компанииЭтот необработанный камень весом 2492 карата - был обнаружен на руднике Карове, расположенном примерно в 500 км (300 милях) к северу от столицы Ботсваны Габороне.