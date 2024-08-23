Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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В Африке найден второй по величине алмаз в мире стоимостью более $40 млн

В Африке найден второй по величине алмаз в мире стоимостью более $40 млн

В южноафриканской Ботсване найден второй по величине алмаз в мире, сообщает BBC. Источник: сайт компанииЭтот необработанный камень весом 2492 карата - был обнаружен на руднике Карове, расположенном примерно в 500 км (300 милях) к северу от столицы Ботсваны Габороне.

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