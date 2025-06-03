Уже давно в прошлом все сомнения по поводу вреда и пользы соленого сала – оно должно быть в вашем рационе, пусть даже в небольших количествах, и точка! Самый лучший вариант – это, конечно, домашний посол сала, но тут может возникнуть вполне понятный вопрос… Как же засолить сало так, чтобы получить его мягким, тающим во рту, ароматным и нежным?Полную статью читайте тут - Сало «Дамское» - нежный посол с солью и сахаром.