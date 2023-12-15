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Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на €50 млрд

Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на €50 млрд

Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на €50 млрд, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. Накануне лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в союз — Орбан в принятии этого решения не участвовал.

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