Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на €50 млрд, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. Накануне лидеры стран ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в союз — Орбан в принятии этого решения не участвовал.
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