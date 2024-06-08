Россия и Абхазия ведут работу над упрощением пограничного контроля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Работа по упрощению пограничного контроля между Россией и Абхазией ведется, но в Сухуме рассчитывают на то, что в будущем пункта пропуска не будет вовсе, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме абхазский президент Аслан Бжания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии