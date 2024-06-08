Россия и Абхазия ведут работу над упрощением пограничного контроля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Работа по упрощению пограничного контроля между Россией и Абхазией ведется, но в Сухуме рассчитывают на то, что в будущем пункта пропуска не будет вовсе, заявил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме абхазский президент Аслан Бжания.