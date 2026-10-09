Украина должна выплатить МВФ почти $170 млн

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около $170 млн в счет погашения кредита, который Киев получил в 2022 году по линии ускоренного финансирования.
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