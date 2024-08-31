Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Villi sherbak
    А какую он родину ввиду имеет. Если Израиль то это государство сделало за время своего существования столь разворотов...Макаревич* заявил...
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Маск пригрозил судье, заблокировавшему X в Бразилии

Маск пригрозил судье, заблокировавшему X в Бразилии

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, пообещал обнародовать преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса, который распорядился приостановить работу соцсети X в республике.

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