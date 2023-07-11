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Свыше 100 врачей получили работу в Подмосковье по проекту «Приведи друга»

Свыше 100 врачей получили работу в Подмосковье по проекту «Приведи друга»

Более сотни медиков получили работу в Подмосковье по программе «Приведи друга». За трудоустройство привлекаемого специалиста сотрудники больницы получают премию в размере до 40 тысяч рублей за врача и до 25 тысяч — за фельдшера или медсестру.

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