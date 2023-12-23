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Минобороны РФ показало работу гаубицы 2А65 «Мста-Б» с антидроновым козырьком

Минобороны РФ показало работу гаубицы 2А65 «Мста-Б» с антидроновым козырьком

Вооруженный конфликт на Украине серьезно меняет многие парадигмы и устоявшиеся представления о способах и методах ведения боевых действий в современных широкомасштабных, да и локальных, военных конфликтах.

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