Минобороны РФ показало работу гаубицы 2А65 «Мста-Б» с антидроновым козырьком

Вооруженный конфликт на Украине серьезно меняет многие парадигмы и устоявшиеся представления о способах и методах ведения боевых действий в современных широкомасштабных, да и локальных, военных конфликтах.
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