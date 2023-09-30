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Мировое обозрение

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Еврокомиссия заинтересовалась вероятными нарушениями антимонопольного законодательства со стороны NVIDIA

Еврокомиссия заинтересовалась вероятными нарушениями антимонопольного законодательства со стороны NVIDIA

Недавние обыски во французских офисах NVIDIA, обстоятельства которых пока не афишируются официальными лицами, могут быть частью гораздо более широкой заинтересованности европейских регуляторов в изучении поведения этой компании на рынке компонентов для систем искусственного интеллекта, как считает Bloomberg.

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