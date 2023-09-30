Еврокомиссия заинтересовалась вероятными нарушениями антимонопольного законодательства со стороны NVIDIA

Недавние обыски во французских офисах NVIDIA, обстоятельства которых пока не афишируются официальными лицами, могут быть частью гораздо более широкой заинтересованности европейских регуляторов в изучении поведения этой компании на рынке компонентов для систем искусственного интеллекта, как считает Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии