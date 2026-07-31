Президент США Дональд Трамп объявил, что созданный им "Совет мира" достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в секторе Газа.
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Президент США Дональд Трамп объявил, что созданный им "Совет мира" достиг соглашения о полном разоружении ХАМАС и всех остальных вооруженных группировок в секторе Газа.
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