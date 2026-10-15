Третья региональная премия «Воронежский бизнес‑2025» запомнилась не только наградами, но и той энергией, которая царила 27 ноября на площадке «1900».
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