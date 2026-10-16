Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев, доктор медицинских наук и госслужащий 2-го класса, задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщили «Тульские новости».
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