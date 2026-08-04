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"Все сгорит до тла". Иран повышает цену войны для Трампа — и он тормозит

"Все сгорит до тла". Иран повышает цену войны для Трампа — и он тормозит

Были ли угрозы Трампа о масштабных ударах лишь попыткой заставить Иран вернуться за стол переговоров, или он действительно готовился к новой полномасштабной войне с участием Израиля? ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил новые удары по Ирану после просьб Тегерана и стран региона.

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