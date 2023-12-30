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Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Маска идеальным вице-президентом

Кандидат в президенты США Рамасвами назвал Маска идеальным вице-президентом

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, относящийся к республиканской партии, Вивек Рамасвами выступил с заявлением о том, что «идеальным» вице-президентом для него мог бы оказаться американский бизнесмен Илон Маск.

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